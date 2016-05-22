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سقوط 43 عاطلا بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات فى القليوبية

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سقوط 43 عاطلا بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات فى القليوبية سقوط 43 عاطلا بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات فى القليوبية
نجح ضباط مكافحة المخدرات والأسلحة والذخيرة بمديرية أمن القليوبية بالاشتراك مع مصلحة الأمن العام وضباط ادارة المباحث، من ضبط 43 عاطلا بحوزتهم 13 قطعة سلاح نارى و5 كيلو مخدرات وأقراص مخدرة فى القليوبية.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء الدكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية بالواقعة. ودلت تحريات المباحث إلى أن ضباط مباحث المديرية شنت حملة مكبرة، أسفرت عن ضبط 43 عاطلا بحوزتهم 13 قطعة سلاح نارى و2.450 كيلو بانجو، و2.080 كيلو حشيش، و4800 قرص مخدر فى القليوبية، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيقات.
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