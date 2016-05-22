شرطة التموين تطارد محتكرى الأرز وتضبط صاحبى محلين حجبا 3 أطنان عن السوق

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين بالقاهرة، حملات أمنية موسعة، استهدفت التجار الجشعين والقائمين على تخزين وتجميع السلع الاستراتيجية والحيوية، لإعادة بيعها للمستهلك بأسعار مرتفعة، بقصد إحكام الرقابة على القطاعات التموينية والتجارية المختلفة لتحقيق الاستقرار بالأسواق، ومكافحة كافة صور الغش التجارى والمتابعة الميدانية الدقيقة لحركة انسياب السلع بالأسواق.

وأسفرت الحملات التى قادها اللواء جمال سعيد مساعد وزير الداخلية حكمدار العاصمة، بإشراف اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، عن ضبط "سيد ا ع" 31 سنة، صاحب محل مواد غذائية بمنطقة الساحل، وعثر بداخل المحل على كمية من المواد الغذائية وزنت 1.500 طن أرز، وتحــــرر عن ذلك المحضر رقم 7676 لسنة 2016م جنح جزئية الساحل.

كما تم ضبط "عادل م ص" 51 سنة، صاحب مخزن مواد غذائية كائن بمنطقة الساحل، وعثر بداخل المخزن على كمية من المواد الغذائية وزنت 1.50 طن أرز مجهول المصدر، وتحــــرر عن ذلك المحضر رقم 7674 لسنة 2016م جنح جزئية الساحل.

ضبط 4,500 طن أرز مجهول المصدر استعدادا لتوزيعه قبل رمضان