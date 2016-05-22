النقابة العامة للطيارين تعلن الحداد ٣ أيام علي أرواح طاقم الطائرة المنكوبة

قرر مجلس إدارة النقابة العامة للطيارين المدنيين المصرية، اليوم الأحد، إعلان حالة الحداد لمدة ٣ أيام علي أرواح طاقم الطائرة المصرية المنكوبة وجميع الركاب ضحايا الحادث الأليم للرحلة 804.

جاء ذلك خلال البيان الذي أصدرته النقابة ، والذي أكدت خلاله علي أن الطيارين المصريين قادرون علي تخطي تلك المحنة والتغلب علي حالة الحزن والالم ، والقيام بدورهم علي أكمل وجه بما لديهم من اصرار وعزيمة علي انجاز العمل للحفاظ علي الشركة الوطنية خاصة أنها تحمل علم مصر.

وأكد البيان علي الثقتة الكبيرة في الطيارين وقدرتهم علي تخطي الصعاب بالحكمة وحسن التصرف ، مشيرأ الي أن الطيار المصري مشهود له بالكفاءة في العالم بفضل التدريب المستمر في شركة مصر للطيران.

وأضاف أن الطيارين كثيراً ما أثبتوا قدرتهم علي تحمل المسؤلية والثبات علي مستواهم الفني العالي فهناك الكثير من الحالات التي استطاع الطيارون اثبات حسن تصرفهم الدائم في المواقف الصعبة .

ونوه البيان أن الطيار يحمل علي عاتقه طوال الرحلة مسؤلية الركاب والطائرة وسمعة الشركة ، وبالتالي فهو يؤدي واجبه علي أكمل وجه ولا يتخلي عنه ويظل متمسكاً بهذا الواجب حتي أخر لحظة في حياته .

وأوضح البيان أن الطيارين عاهدوا أنفسهم علي تحقيق أعلي معدلات من التشغيل والسلامة الجوية للوقوف بجانب الشركة الوطنية في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

الجدير بالذكر أن شركة مصر للطيران والطيارين سوف يتلقون العزاء في طاقم الطائرة وجميع الضحايا الاثنين بعد صلاة المغرب بمسجد المشير طنطاوي.