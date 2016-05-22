أخبار عاجلة

الأخبار - الفاتيكان : زيارة البابا فرنسيس إلى مصر في موعدها يومي 28 و29 أبريل -
الأخبار - الطيب: ما حدث مخطط إجرامي مرسوم لضرب إستقرار مصر وزعزعة أمنها -
الأخبار - الحكومة 100 ألف جنيه تعويضا لشهداء حادثي كنيستي طنطا والإسكندرية -
الأخبار - مجلس النواب يؤجل إجتماعه بوزيري العدل والداخلية للاسبوع المقبل -
الأخبار - مجلس الوزراء يبدأ إجتماعه اليوم بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء تفجيري طنطا والإسكندرية -
الأخبار - بدء سريان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر -
الأخبار - تشييع جنازة العميد نجوى الحجار التي استشهدت أمس في حادث التفجير بالكنيسة المرقسية -
بالفيديو.. 6 استخدامات غير تقليدية للمكواة.. منها "تسخين السندوتشات" -
مجلس وزراء الداخلية العرب يدين الهجوم على كنيستين في طنطا والإسكندرية -
الأخبار - تشييع جثامين شهداء الكنيسة المرقسية بالإسكندرية في دير مارمينا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

النقابة العامة للطيارين تعلن الحداد ٣ أيام علي أرواح طاقم الطائرة المنكوبة

Google+ Print
النقابة العامة للطيارين تعلن الحداد ٣ أيام علي أرواح طاقم الطائرة المنكوبة النقابة العامة للطيارين تعلن الحداد ٣ أيام علي أرواح طاقم الطائرة المنكوبة

طاقم الطائرة المصرية المنكوبة

قرر مجلس إدارة النقابة العامة للطيارين المدنيين المصرية، اليوم الأحد، إعلان حالة الحداد لمدة ٣ أيام علي أرواح طاقم الطائرة المصرية المنكوبة وجميع الركاب ضحايا الحادث الأليم للرحلة 804.

جاء ذلك خلال البيان الذي أصدرته النقابة ، والذي أكدت خلاله علي أن الطيارين المصريين قادرون علي تخطي تلك المحنة والتغلب علي حالة الحزن والالم ، والقيام بدورهم علي أكمل وجه بما لديهم من اصرار وعزيمة علي انجاز العمل للحفاظ علي الشركة الوطنية خاصة أنها تحمل علم .

وأكد البيان علي الثقتة الكبيرة في الطيارين وقدرتهم علي تخطي الصعاب بالحكمة وحسن التصرف ، مشيرأ الي أن الطيار المصري مشهود له بالكفاءة في العالم بفضل التدريب المستمر في شركة مصر للطيران.

وأضاف أن الطيارين كثيراً ما أثبتوا قدرتهم علي تحمل المسؤلية والثبات علي مستواهم الفني العالي فهناك الكثير من الحالات التي استطاع الطيارون اثبات حسن تصرفهم الدائم في المواقف الصعبة .

ونوه البيان أن الطيار يحمل علي عاتقه طوال الرحلة مسؤلية الركاب والطائرة وسمعة الشركة ، وبالتالي فهو يؤدي واجبه علي أكمل وجه ولا يتخلي عنه ويظل متمسكاً بهذا الواجب حتي أخر لحظة في حياته .

وأوضح البيان أن الطيارين عاهدوا أنفسهم علي تحقيق أعلي معدلات من التشغيل والسلامة الجوية للوقوف بجانب الشركة الوطنية في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

الجدير بالذكر أن شركة مصر للطيران والطيارين سوف يتلقون العزاء في طاقم الطائرة وجميع الضحايا الاثنين بعد صلاة المغرب بمسجد المشير طنطاوي.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الأخبار - الفاتيكان : زيارة البابا فرنسيس إلى مصر في موعدها يومي 28 و29 أبريل

الأخبار - الفاتيكان : زيارة البابا فرنسيس إلى مصر في موعدها يومي 28 و29 أبريل

الأخبار - الطيب: ما حدث مخطط إجرامي مرسوم لضرب إستقرار مصر وزعزعة أمنها

الأخبار - الطيب: ما حدث مخطط إجرامي مرسوم لضرب إستقرار مصر وزعزعة أمنها

خبراء: إعلان حالة الطوارئ يعيد الاقتصاد المصري للخلف

خبراء: إعلان حالة الطوارئ يعيد الاقتصاد المصري للخلف

بابا الفاتيكان يزور مصر في موعده رغم «تفجيرات الكنائس»

بابا الفاتيكان يزور مصر في موعده رغم «تفجيرات الكنائس»