التحفظ على 3 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء في أسيوط

مراسل – «ONA»

تمكنت أفراد مديرية تموين أسيوط، اليوم الأحد، من التحفظ على 3 أطنان و50 كيلو من الدقيق البلدى المدعم قبل بيعها بالسوق السوداء باسيوط بغية التربح المادى الغير مشروع بقرية عرب مطير بالفتح.

كانت حملة من إدارة التموين بأسيوط تتفقد الحالة التموينية بقرية عرب مطير – دائرة مركز الفتح، وأثناء مرورها بشارع السوق الرئيسي تلاحظ وجود كمية كبيرة من الدقيق البلدي المدعم بقارعة الطريق بأحد الشوارع الجانبية، وبجوارها أحد الأشخاص والذي فر هاربا بمجرد رؤيته القوات والحملة تاركًا كميات الدقيق تزن 3 أطنان و50 كيلو من الدقيق البلدي المدعم استخراج 82% المخصص للمخابز البلدية داخل 61 شيكارة زنة الواحدة 50 كيلو.

قام الهارب بتجميعها بطرق غير مشروعة بغرض إعادة بيعها وعرضها بالسوق السوداء بغية التربح المادي الغير مشروع منها.

تم التحفظ على كمية الدقيق المضبوطة بأحدي المخابز البلدية المدعمة بقرية عرب مطير بمعرفة ادارة التموين على ذمة تصرفات النيابة العامة.