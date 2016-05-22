وفد مجلس الأمن الدولي يغادر القاهرة

غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، وفد مجلس الأمن الدولي الذي يضم 17 عضوا، في ختام زيارة لمصر استمرت يومين، التقى خلالها بوزير الخارجية سامح شكري وعقد لقاء مشترك مع المندوبين الدائمين بجامعة الدول العربية.

وصرح مصدر بمطار القاهرة الدولي أن 4 اعضاء توجهوا إلى الأردن و13 غادروا البلاد على مصر للطيران المتجهة إلى نيويورك.

وكان الوفد قد وصل القاهرة الجمعة على طائرة خاصة قادما من نيروبي ، في إطار مبادرة مصرية خلال رئاسة مصر الحالية لمجلس الامن الدولي وهي المبادر الاولى من نوعها لعقد اجتماع مشترك بين مجلس الامن وجامعة الدول العربية اتساقا مع احكام الفصل الثامن من ميثاق الامم المتحدة الذي يتناول التعاون بين المنظمة الدولية والمنظمات الاقليمية المختلفة.

يذكر أن أهمية الزيارة تبرز في أنها تتيح الفرصة لأعضاء مجلس الأمن للاطلاع على تقييم ورؤية المندوبين الدائمين في الجامعة وأمينها العام الدكتور نبيل العربي تجاه القضايا العربية المختلفة المطروحة أمام مجلس الأمن.

وحول لقاء وزير الخارجية مع الوفد، أوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد أن اللقاء تناول الملفات العربية والأفريقية الرئيسية المطروحة على جدول أعمال مجلس الأمن، وأهمها القضية الفلسطينية وسوريا وليبيا والصومال وجنوب السودان، وقدم شكري شرحًا مستفيضًا لرؤية مصر وتقييمها لتلك الملفات والتعامل الدولي معها ودور مجلس الأمن في هذا الشأن.

يشار إلى أن وفد مجلس الأمن يزور مصر في إطار جولة إقليمية تشمل أيضًا الصومال، وذلك لدعم السلام والاستقرار والعملية السياسية في الصومال.