تعرف على أعراض التهاب المرارة.. القىء وارتفاع الحرارة الأكثر شيوعا

ما هو التهاب المرارة؟

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أنواع التهاب المرارة

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أعراض التهاب المرارة

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يعانى البعض من التهاب المرارة ويعيش معه فترة طويلة دون أن يعالجه، نظرا لتشابه أعراضه مع غيره من الأمراض الأخرى، وخلال السطور التالية ستتعرف على أسباب وأعراض التهاب المرارة من خلال ما قدمه الموقع الأمريكى "WebMD" المتخصص فى الموضوعات الطبية.>المرارة هى حويصلة تقع بالقرب من الكبد وتلعب دورا مهما فى هضم الطعام، حيث تتمركز وظيفتها على امتصاص عصارة صفراء يقوم الكبد بإفرازها وتمر هذه العصارة من الكبد وصولا إلى القناتين الذى يطلق عليهما اسم القنوات الخاصة بالمرارة، وفى حالة انسداد القناة الصفراوية تمنع خروج العصارة إلى الأمعاء فتتجمع الحصى فى القناة الصفراوية وتنتقل إلى المرارة.>1. التهاب مرارة حاد: ويشعر المريض بألم شديد فى البطن لا يتحمله ومنه ينتقل إلى المستشفى، وفى بعض الحالات يتم حجزهم فى غرف العناية المركزة ويصاب المريض بفيروس نقص المناعة أو مرض السكر.>2. التهاب المرارة المزمن: وهو شكل آخر من أشكال التهاب المرارة، ويحدث عندما تظل المرارة منتفخة مع مرور الوقت مما تسبب فى سماكة جدار المرارة.>1. ألم شديد فى الجزء العلوى من البطن، ويمكن أن ينتقل الألم إلى الظهر.>2. القىء.>3. ارتفاع درجة الحرارة.>4. يزداد الألم عند الحصول على نفس عميق.>5. استمرار الأعراض السابقة لأكثر من 6 ساعات متواصلة خاصة بعد وجبات الطعام.

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