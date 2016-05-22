عشان تستفيد منه.. اعرف المواعيد الصحيحة لتناول الطعام

أكد طبيب الأغذية الفرنسى الآن دولابو أن الجسم لا يحتاج للطعام طول اليوم لذلك يجب أن يعرف كل فرد الوقت المناسب الذى يحتاج الجسم فيه للطعام، وإلا سوف يفقد الطعام فائدته بل يضطر الجسم لتخزينه وأن هناك ساعات مفصله لعملية هضم الطعام بسهولة عن طريق الأنزيمات المكلفة بعملية الهضم وحتى ولو كان سعراتهم الحرارية مرتفعة.

وأوضح الطبيب أن الوقت الأفضل هو عند الاستيقاظ فى الصباح لأن الجسم يكون فى حاجة إلى أحماض دهنية لتجديد جدر الخلايا وأن الأنزيمات الملائمة تكون مرصودة وهو الوقت المثالى لتناول الجبن والزبد وبعض أنواع اللحوم.

- 6 أطعمة تعالج حب الشباب.. أبرزها البطيخ والخيار