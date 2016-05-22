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وزير التموين: 5.3مليار جنيه استثمارات قطاع التجارة الداخلية بالسوق المصرية

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وزير التموين: 5.3مليار جنيه استثمارات قطاع التجارة الداخلية بالسوق المصرية وزير التموين: 5.3مليار جنيه استثمارات قطاع التجارة الداخلية بالسوق المصرية
أكد الدكتور خالد حنفى وزير والتجارة الداخلية، أن إجمالى قيمة استثمارات قطاع التجارة الداخلية فى السوق المحلى نحو 5.3 مليار جنيه حاليا.

وأضاف وزير التموين، خلال مؤتمر سوق المال موعد مع الرواج اليوم الأحد، بحضور داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، أن تلك الاستثمارات أجنبية وعربية، ومنها أمريكية وإماراتية وبحرانية وسعودية وغيرها من الاستثمارات.

وأوضح الدكتور خالد حنفى أن غياب المعلومات للمستثمرين قد يؤدى إلى عرقلة الاستثمار، موضحا أن الرئيس وجه بضرورة حل المشاكل للمستثمرين من خلال التواصل واللقاءات مع الوزارات المعنية.

وتابع وزير التموين، أن الاستثمار فى مجال التجارة الداخلية من أفضل القطاعات للمستثمر والدولة، حيث يعود على المستثمر بعائد أفضل والسوق يستوعب المزيد من الاستثمار فى القطاع، كما يستوعب آلاف فرص العمل للشباب .


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