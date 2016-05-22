السيسى: "الاستقرار ضرورى للاستثمارات.. وخلوا بالكوا على بلدكم"

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أهمية الاستقرار والأمان الذى يؤدى للاستثمارات قائلا، "خلوا بالكم إن لما حصل عدم استقرار حصلت خسائر قد أيه، توقف مشروع واحد صغير خاص بالبترول كلفنا 6 مليارات دولار فى سنتين، كل واحد مننا يفكر كويس من أى إجراء يقوم به وتأثيره مش على نفسه بس، ولكن على البلد كلها".

وأضاف السيسى، خلال كلمته فى افتتاح توسعات مصنع موبكو دمياط للأسمدة اليوم الأحد، "أنا أتحدث من منظور دولة مصر والحفاظ عليها، دائما أقول للناس خلوا بالكم على بلدكم، إحنا فى أحوج ما يكون من أن نؤجل مشروعات سنتين و3 سنوات".

السيسى فى افتتاح توسعات موبكو: الاستقرار له عائد جيد وبدأنا نتحرك للأمام

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