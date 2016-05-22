توقفت حركة المرور أعلى كوبرى أكتوبر، بسبب أعطال 3 سيارات ملاكى فى الاتجاهين للقادم من مدينة نصر، وفى طريقه إلى ميدان رمسيس، وفى الاتجاه العكسى بسبب ارتفاع درجات الحرارة، حيث يقوم رجال المرور بواسطة أوناش المرور بسحب السيارات و إنزالها من أعلى الكوبرى، وتسيير حركة المركبات.

تلقى الرائد وائل عجاج مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور بالقاهرة، بلاغًا من غرفة النجدة، بأعطال متكررة أعلى كوبرى أكتوبر وكثافات مرورية بشارع رمسيس، وعلى الفور انتقلت الخدمات المرورية إلى مكان الحادث لتنظيم حركة السيارات.

توقف حركة المرور أعلى كوبرى أكتوبر بسبب تعطل 3 سيارات ملاكى

>