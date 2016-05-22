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وزير البترول: طرح 3 مزايدات عالمية في مجال البترول خلال عام

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وزير البترول: طرح 3 مزايدات عالمية في مجال البترول خلال عام وزير البترول: طرح 3 مزايدات عالمية في مجال البترول خلال عام

طارق الملا، وزير البترول (أرشيفية)

قال طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن وزارته تكثف خطوات البحث والاستكشاف لزيادة الاحتياطي من الطاقة في ، والوجود على الأجندة العالمية على مدار العام، من خلال طرح 3 مزايدات عالمية.

وأضاف  “الملا”، خلال عرضه استراتيجية عمل وزارته في إطار برنامج  أمام الرئيس خلال افتتاحه لعدد من المشروعات التنموية بدمياط اليوم الأحد، أن من أهم أهداف استراتيجية تنمية قطاع البترول، تأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي ، والتوسع في استخدام الغاز الطبيعي، والتوسع أيضا في صناعة البتروكيماويات وتعظيم القيمة المضافة وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة .

 

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