ملك إسبانيا: تحطم الطائرة المصرية مأساة جديدة فى منطقة البحر المتوسط

أعرب ملك إسبانيا فيليبى السادس عن أسفه وحزنه العميق لتحطم الطائرة المصرية والتى أسفرت عن مقتل 66 شخصا، وقال " تحطم الطائرة المصرية مأساة جديدة لدينا فى منطقة البحر المتوسط".

وقال ملك إسبانيا "لقد اهتزت الروح" عند سماع خبر تحطم الطائرة المصرية.

ووفقا لصحيفة الدياريو الإسبانية فقال فيليبى كلمته التى ألقاها فى مركز المؤتمرات فى بورت ابيتورا ، حيث يحضر اللجنة التنفيذية للأوليمبيات الأوروبية ، باللغة الإنجليزية ، والإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن التكهنات تتزايد بشأن لغز تحطم طائرة مصر للطيران، والتى اختفت فجر الخميس خلال رحلة من باريس إلى القاهرة، مضيفة أن ما زاد الغموض حول هذه الحادثة أنها جاءت بعد سبعة أشهر على تحطم طائرة ركاب روسية فى سيناء، كما أنها أقلعت من باريس، حيث الإجراءات الأمنية المشددة فى المطارات.

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