ضبط موظف بمرور أسيوط أثناء تلقيه رشوة 20 جنيها لتسهيل إجراءات التراخيص

ألقى ضباط إدارة الأموال العامة بمديرية أمن أسيوط القبض على موظف تراخيص بالمرور أثناء تلقيه مبالغ مالية "رشوة"، من أحد المواطنين، لتسهيل إجراءات الترخيص.

تلقى اللواء عبد الباسط دنقل، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطاراً من إدارة مرور أسيوط، يفيد أنه أثناء متابعة أداء موظفى إدارة مرور أسيوط، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة، بتمكن الإدارة من ضبط "عبد الغنى . أ . ع" 43 سنة كاتب رابع بوحدة تراخيص الملاكى (منتدب من مجلس مدينة أسيوط) ومقيم بحى السادات دائرة قسم أول أسيوط أثناء تلقيه رشوة 20 جنيها من أحد المواطنين المتعاملين معه يدعى "عبد الساتر . ك . ج" 24 سنة لا يعمل مقيم عرب المدابغ دائرة قسم أول أسيوط قدمها داخل ملف مستندات ترخيص سيارته، وبسؤاله أقرا بما أسفر عنه الضبط لسرعة إجراءات ترخيص سيارته .

وبمواجهة الموظف المذكور أقر بصحة ارتكابه الواقعة، تم تحرير المحضر اللازم وجار العرض على النيابة.

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