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إصابة 12 شخصًا من بينهم 6 أطفال بحالة تسمم غذائي في سوهاج‎

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إصابة 12 شخصًا من بينهم 6 أطفال بحالة تسمم غذائي في سوهاج‎ إصابة 12 شخصًا من بينهم 6 أطفال بحالة تسمم غذائي في سوهاج‎

أرشيفية

أُصيب اليوم الأحد، 12 شخصًا من أسرة واحدة، من بينهم ” 6 أطفال”، بحالة تسمم، عقب تناولهم وجبة غذائية فاسدة بناحية حاجر مشطا – دائرة مركز طهطا، حسبما أفاد مراسلنا.

وكان اللواء أحمد أبو الفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارًا من مركز شرطة طهطا، يفيد بورود بلاغ من المستشفي المركزي بوصول كل من 12 شخصًا مصابًا بحالة إعياء شديد وقيئ مستمر (إدعاء تناول طعام فاسد).

وأضاف تقرير المستشفى أن الحالة العامة جيدة، وأن المصابون محجوزون تحت الملاحظة.

وقرر المصابون، عند سؤالهم، حدوث إصابتهم عقب تناولهم طعام منزلي
> غير طازج (لبن رايب)، فيما نفوا الشبهة الجنائية.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1985 إداري المركز لسنة 2016م، وجاري العرض على النيابة العامة.

 

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