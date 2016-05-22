«موبكو» يزيد إنتاج مصر من أسمدة اليوريا إلى 6 ملايين طن سنويًا

مراسل – ONA:

قال مصدر مسئول بوزارة البترول، اليوم الأحد، إن مشروع مجمع موبكو للأسمدة، الذي يفتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد تطويرة، يقع على مساحة 400 ألف متر مربع بالمنطقة الحرة بدمياط وتبلغ نسبة المساهمة المصرية به 70% تضم كلًا من الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات “إيكم” 30.57%، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” 7.62%، والشركة المصرية للغازات “جاسكو” 5.72%، وبنك الاستثمار القومي 12.82%، والبنك الأهلي المصري 2.56%، وشركة مصر للتأمين 4.28%، وبنك ناصر الاجتماعي 2.56%، بينما تساهم شركة اجريوم العالمية وهي واحدة من أكبر 5 شركات منتجة لليوريا على مستوى العالم بنسبة 26% وتساهم الشركة العربية للاستثمارات البترولية إحدى شركات منظمة الدول العربية المنتجة للبترول “اوابك” بنسبة 3.3%.

وأضاف المصدر، في تصريحات صحفية، أن المشروع سيؤدي إلى زيادة إنتاج مصر من أسمدة اليوريا من 4 ملايين طن سنويًا إلى 6 ملايين طن، مشيرا إلى أن متوسط الاستهلاك المحلي من اليوريا يقدر بحوالي 4 ملايين طن حيث تخطط الشركة لتصدير 60% من إنتاجها إلى الخارج.

وأوضح أن إجمالي استهلاك المشروع من الطاقة الكهربائية يقدر بحوالي 14 ميجا ينتج المشروع 12 ميجا منها ذاتيا بعيدا عن الشبكة القومية للكهرباء.

وتابع أن المشروع يعمل وفق أحدث النظم العالمية في مجال حماية البيئة والسلامة والصحة المهنية حيث تجرى عمليات معالجة الصرف الخاص بالمشروع باستخدام أحدث وحدة للمعالجة البيولوجية على مستوى الشرق الأوسط، كما تجرى مراقبة يومية لكافة الانبعاثات من خلال أحدث أجهزة الرصد البيئي المثبتة على كافة المداخن وفى جميع مراحل التشغيل، هذا بالإضافة لمراقبة يومية لتحاليل الصرف الصناعى التى يقوم بإجرائها المعمل الكيميائى بالمجمع الذى يعمل بإشراف مباشر لإدارة صحة البيئة بوزارة الصحة والسكان للتأكد من مطابقتها للحدود القانونية المسموح بها وقامت الشركة بإنفاق 125 مليون جنيه خلال مدة التنفيذ على مشروعات تنمية المجتمع بدمياط.