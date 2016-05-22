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بالصور.. مديرية أوقاف الأقصر تحتفل بليلة النصف من شعبان

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جانب من الاحتفال

جانب من الاحتفال

مراسل – «ONA»

احتفلت مديرية أوقاف الأقصر، مساء أمس السبت، بليلة النصف من شعبان بمسجد البنا بشارع التليفزيون، بحضور الشيخ محمد صالح عبدالرحمن، وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، وفضيلة الشيخ محمد زكي يونس مدير إدارة أوقاف بندر الأقصر.

بدأ الحفل بمقدمة لإمام المسجد ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم ثم كلمة الأوقاف ألقاها الشيخ إسلام محمد الأزهري، المنسق الإعلامي لمديرية أوقاف الأقصر، تناول فيها الدروس المستفادة من حدث تحويل القبلة وفضل ليلة النصف من شعبان، وسط حضور جمع غفير من المصلين.

 

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