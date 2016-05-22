بدء المرحلة الثالثة للانتخابات البلدية اللبنانية

بدأت صباح الأحد، انتخابات المرحلة الثالثة فى الانتخابات البلدية اللبنانية التى تجرى فى جنوب لبنان، وكذلك الانتخابات البرلمانية الفرعية فى قضاء جزين على مقعد بمجلس النواب بسبب وفاة النائب الذى كان يشغله.

وتجرى الانتخابات فى المحافظتين اللتين يتكون منها جنوب لبنان، وهى محافظة لبنان الجنوبى ومحافظة النبطية وأغلب سكان جنوب لبنان من الشيعة باستثاء مدينة صيدا كبرى معاقل الجنوب، ومنطقة شبعا بجنوب شرق لبنان وهما منطقتان تسكن بهما أغلبية سنية.

إلى جانب الانتخابات البلدية تجرى الانتخابات الاختيارية لاختيار منصب مختار منصب كل بلدة، ومنصب المختار هو أٌقل من رئيس بلدية ويتعلق بالأحوال الشخصية بالأساس.

>