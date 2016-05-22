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ضبط 2558 كيلو ياميش مجهولة المصدر داخل مخزن تابع لشركة بشبرا

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ضبط 2558 كيلو ياميش مجهولة المصدر داخل مخزن تابع لشركة بشبرا ضبط 2558 كيلو ياميش مجهولة المصدر داخل مخزن تابع لشركة بشبرا
ألقى رجال المباحث والتجارة الداخلية بالقاهرة، القبض على صاحب مخزن تابع لإحدى الشركات، بحوزته 2558 كيلو ياميش رمضان مجهولة المصدر بشبرا، وحُرر محضر بالواقعة.

كانت قد وردت معلومات لمباحث التموين والتجارة، مفادها قيام مالك مخزن غير مرخص تابع لشركة للسلع الغذائية الكائن بدائرة قسم شرطة شبرا بحيازة وتجميع كميات كبيرة من السلع الغذائية (ياميش رمضان) الخالية من أية مستندات تفيد مشروعية حيازتها أو مصدرها (مجهولة المصدر)، لطرحها للبيع للجمهور بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، مدخلا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بهدف تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة.

قامت مجموعة عمل من ضباط الإدارة ترافقها لجنة من مفتشى الأغذية بوزارة الصحة بمداهمة مخزن الشركة المتحرى عنه أسفرت عن ضبط مديره المسئول، وضبط بحوزته 2558 كيلو ياميش رمضان "قمر الدين" معبأة داخل عبوات مجهولة المصدر.


>ضبط طن سكر مجهول المصدر بداخل محل بقالة بالساحل
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مصر 365

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