تفحم محتويات شقة سكنية فى أوسيم دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق، نشب فى شقة سكنية بمنطقة أوسيم، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان، وتم إخماد النيران المشتعلة بالمكان.

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة تلقت بلاغاً من شرطة النجدة بنشوب حريق فى شقة سكنية بنطاق دائرة قسم أوسيم، وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء وتم محاصرة كرات اللهب ومنع خطر النيران لباقى أجزاء الشقة، وتمت السيطرة عليه والتى تفحمت كافة محتوياتها دون إصابات.

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