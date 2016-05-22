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فاعل خير يتبرع لتوأمين ملتصقتين بلبن أطفال وأدوية استجابة لـ"اليوم السابع"

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فاعل خير يتبرع لتوأمين ملتصقتين بلبن أطفال وأدوية استجابة لـ"اليوم السابع" فاعل خير يتبرع لتوأمين ملتصقتين بلبن أطفال وأدوية استجابة لـ"اليوم السابع"
فى استجابة سريعة لما نشرته "اليوم السابع" بعنوان " والصور.. والد توأم ملتصق من الرأس يناشد "السيسى" سفرهما للسعودية" قام فاعل خير بالاتصال بالجريدة وتبرع للطفلتين بكمية من لبن الأطفال وحفاضات وأدوية.

وكان "اليوم السابع" نشر تقريرا عن حالة الطفلتين "منة" و"مى" اللتان ولدتا ملتصقتين من الرأس، ولا ترى إحداهما الأخرى منذ ولادتهما من 11 شهرا.

وقال والد التوأمين الملتصقتين أنا عامل باليومية وظروفى على أد الحال ورزقنى الله فى بداية زواجى بطفلتى "مريم" عمرها الآن 3 سنوات، ومنذ 11 شهرا أنجبت زوجتى توأمين ملتصقتين من الرأس "منه" و"مى"، ومنذ ولادتهما يوم 21 يونيه العام الماضى لم أجد أحد بجوارى ليساعدنى على إنقاذهما من الموت قائلا "أنا راضى بقضاء ربنا ومش معترض بس نفسى بناتى تعيش حتى لو واحدة منهم".

وأضاف والد التوأمين أنهما تحتاجان لإجراء عملية جراحية لفصلهما حتى تعيشان حياة طبيعية ولكن ليس لدى أى أموال لإجراء مثل تلك العمليات، خاصة وأن جميع الأطباء فى أكدوا لى أن هذه العملية يتم إجراؤها فى مستشفى الحرس الوطنى بالسعودية، وأن تلك المستشفى تريد فقط موافقة الملك سالمان خادم الحرمين الشريفين حتى يتمكن من مباشرة رحلة علاج طفلتيه.

وأكد والد التوأمين الملتصقتين أنه عند ولادة الطفلتين ذهب بهما إلى مستشفى أبوالريش للأطفال وتم وضعهما بالحضانات بسبب صعوبة حالتهما، وأجرى لهما أشعة وتحاليل بعد مرور 40 يوما على وجودهما فى الحضانات وتبين أن هناك وريدا مشتركا بين الطفلتين وأنه سيتم إجراء العملية فى المستشفى، ولكن بعد مرور 90 يوما رفضت المستشفى أن تجرى العملية للطفلتين وطلبوا منه الخروج من المستشفى.

واستطرد الأب كلامه قائلا "حالة الطفلتين صعبة جدا خاصة "مى" لأنها متأثرة من شدة الالتصاق وموجودتين بمستشفى بنها للأطفال.

وناشد الأب الرئيس عبد الفتاح السيسى التدخل لإنقاذ حياة الطفلتين من الموت وسفرهما للسعودية لإجراء عملية فصلهما بمستشفى الحرس الوطنى.


>- بالفيديو والصور.. والد توأم ملتصق من الرأس يناشد "السيسى" سفرهن للسعودية
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