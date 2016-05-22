الصحة:الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحى أول يونيو المقبل

أكدت وزارة الصحة والسكان، أنه سيتم الانتهاء من صياغة اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحى الشامل أول يونيو المقبل، مشيرة إلى انتهاء اللجنة من الاستراتيجية الخاصة بملفى التسعير الموحد للخدمات الطبية وآليات إدارة المرحلة الانتقالية.

وأضاف الدكتور عبد الحميد أباظة رئيس اللجنة القومية للتأمين الصحى الشامل بوزارة الصحة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن اللجنة بصدد الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون، بالإضافة إلى الأوراق المتعلقة بالمرحلة الانتقالية والتسعير الموحد للخدمات الطبية التى يقدمها التأمين الصحى للجمهور.

وقال الدكتور عبد الحميد أباظة، إن تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل يساهم فى توحيد أسعار الخدمات التى يقدمها التأمين فى المستشفيات الحكومية والخاصة، وتابع "أن تسعير الخدمات سيقضى على الأسعار العشوائية للخدمات الطبية وسيخفض من التكاليف الخاصة بالخدمات".

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