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الأنبا دانيال يرأس قداس الصلاة على ضحايا الطائرة بالكاتدرائية

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الأنبا دانيال يرأس قداس الصلاة على ضحايا الطائرة بالكاتدرائية الأنبا دانيال يرأس قداس الصلاة على ضحايا الطائرة بالكاتدرائية
ترأس الأنبا دانيال أسقف المعادى والنائب الباباوى، صلاة القداس على أرواح ضحايا الطائرة المصرية المنكوبة، وذلك بالكنيسة البطرسية بالكاتدرائية، نيابة عن البابا تواضروس، والذى كلفه بذلك لسفره إلى الخارج، كما شارك الأنبا يوليوس أسقف الخدمات العامة والاجتماعية فى الصلاة أيضًا.

فيما حضرت عائلة يارا هانى مضيفة للطيران التى راحت ضحية الحادث الصلاة بالكنيسة أيضًا.


>مشاهد قاسية فى عزاء "يارا" مضيفة الطائرة المنكوبة.. جنازة بلا جثمان.. أم تحتضن صورتها.. صديقاتها يرتدين الأبيض لوداع عروس السماء وكاهن يردد: الموت واحد مهما اختلفت طريقته
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