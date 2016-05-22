الأنبا دانيال يرأس قداس الصلاة على ضحايا الطائرة بالكاتدرائية

ترأس الأنبا دانيال أسقف المعادى والنائب الباباوى، صلاة القداس على أرواح ضحايا الطائرة المصرية المنكوبة، وذلك بالكنيسة البطرسية بالكاتدرائية، نيابة عن البابا تواضروس، والذى كلفه بذلك لسفره إلى الخارج، كما شارك الأنبا يوليوس أسقف الخدمات العامة والاجتماعية فى الصلاة أيضًا.

فيما حضرت عائلة يارا هانى مضيفة مصر للطيران التى راحت ضحية الحادث الصلاة بالكنيسة أيضًا.

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