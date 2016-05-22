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ليفنى: مبادرة السيسى فرصة لتحقيق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين

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ليفنى: مبادرة السيسى فرصة لتحقيق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين ليفنى: مبادرة السيسى فرصة لتحقيق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين
قالت تسيفى ليفنى عضو الكنيست عن حزب" المعسكر الصهيونى" أنه ليس لديها أدنى شك فى أن الدول العربية مستعدة لإبرام اتفاق سلام مع إسرائيل، وذلك فى أول تعليق منها على دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى للفلسطينيين والإسرائيليين للعودة للمفاوضات من جديد .

ووصفت ليفنى مبادرة الرئيس السيسى، بأنها فرصة قوية لتحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين ويجب ألا يتم تفويتها.

وتسألت " ليفنى" فى حوار أجرته مع موقع" واللا" الإسرائيلى قائلة :" هل رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو على استعداد أن يتخذ خطوات جادة لإتاحة فرصة تحقيق السلام الذى ترغبه الدول العربية.

وأوضحت " ليفنى" أن نتنياهو رفض الالتزام بتنفيذ هذه المسيرات، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أرسل رسالة سلام إلى بنيامين نتنياهو، فكان الرد تعيين أفيجدور ليبرمان وزيرا للدفاع.


>ليفنى تتهم نتنياهو باستخدام "الإرهاب الدبلوماسى" ضد الولايات المتحدة
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