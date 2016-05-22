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علاج عسر الهضم.. 4 وصفات منها الزنجبيل وعصير الليمون

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علاج عسر الهضم.. 4 وصفات منها الزنجبيل وعصير الليمون علاج عسر الهضم.. 4 وصفات منها الزنجبيل وعصير الليمون
قد يعانى بعض الأشخاص من عمل الجهاز الهضمى بشكل جيد، مما يؤثر ذلك على حركة الأمعاء ويكون الهضم بشكل بطىء.

وفى هذا السياق يقدم تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" بعض الطرق التى تساعد فى التغلب على عملية الهضم البطىء بشكل جيد، والتى تشمل الآتى:

1- النشاط البدنى: وذلك من خلال الذهاب فى نزهة على الأقدام، لأن النشاط البدنى له دوره الخاص فى تعزيز وظيفة الجهاز الهضمى، لأن الخمول يعيق عملية الهضم.

2- الزنجبيل: هو علاج جيد للعديد من مشاكل الجهاز الهضمى، ويساعد الأمعاء والمعدة على العمل بشكل جيد، لأنه يعزز من امتصاص المواد الغذائية.

3- مضغ الطعام جيدا: من المهم مضغ كل قطعة من الطعام من 8 إلى 9 مرات حتى تتحول إلى عجينة، فهذا يساعد على هضم الطعام بسهولة.

4- شرب عصير الليمون قبل تناول وجبة الطعام الرئيسية بـ45 دقيقة، فهذا يساعد على تعزيز عملية الهضم.

- لو عندك مشكلة فى الهضم نام كويس وكتر البروتينات
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