علاج عسر الهضم.. 4 وصفات منها الزنجبيل وعصير الليمون

قد يعانى بعض الأشخاص من عمل الجهاز الهضمى بشكل جيد، مما يؤثر ذلك على حركة الأمعاء ويكون الهضم بشكل بطىء.إعلان - Ads إعلان - Ads
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وفى هذا السياق يقدم تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" بعض الطرق التى تساعد فى التغلب على عملية الهضم البطىء بشكل جيد، والتى تشمل الآتى:
1- النشاط البدنى: وذلك من خلال الذهاب فى نزهة على الأقدام، لأن النشاط البدنى له دوره الخاص فى تعزيز وظيفة الجهاز الهضمى، لأن الخمول يعيق عملية الهضم.
2- الزنجبيل: هو علاج جيد للعديد من مشاكل الجهاز الهضمى، ويساعد الأمعاء والمعدة على العمل بشكل جيد، لأنه يعزز من امتصاص المواد الغذائية.
3- مضغ الطعام جيدا: من المهم مضغ كل قطعة من الطعام من 8 إلى 9 مرات حتى تتحول إلى عجينة، فهذا يساعد على هضم الطعام بسهولة.
4- شرب عصير الليمون قبل تناول وجبة الطعام الرئيسية بـ45 دقيقة، فهذا يساعد على تعزيز عملية الهضم.- لو عندك مشكلة فى الهضم نام كويس وكتر البروتينات
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