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7 علامات تنذر بالشلل الرعاش

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7 علامات تنذر بالشلل الرعاش 7 علامات تنذر بالشلل الرعاش
يعد مرض الشلل الرعاش من الأمراض التى يصعب التعامل معها، إذ إن قسوة المرض تظهر بوضوح لدى من أصيبوا به.

وقد ذكر تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى"، أن هناك بعض العلامات المبكرة التى تنذر بالإصابة بمرض الشلل الرعاش والتى تتضمن الآتى:
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>1- الرعشة والارتجاف عند المصافحة: عادة الأشخاص الذين تهتز بعض أجزاء من أجسادهم دون سبب، معرضون للإصابة بمرض الشلل الرعاش.
>2- انخفاض حاسة الشم: ووفقا للخبراء فإن انخفاض حاسة الشم واحدة من أكثر الأعراض الشائعة لهذا المرض.

3- قلة النوم: من العلامات الأخرى التى تنذر بالإصابة المبكرة بمرض الشلل الرعاش، ووفقا لبعض الدراسات فإن الأشخاص الذين يعانون من هذا المرض غالبا ما يواجهون مشكلة فى النوم مثل المشى أثناء النوم .

4- حدوث تغيير فى الكتابة اليدوية: إذا كنت تلاحظ تغييرا مفاجئا العادات المرتبطة بالكتابة اليدوية، فإن لديك واحدة من أكثر الأعراض شيوعا لهذا الاضطراب.

5- الإمساك: عدم انتظام نمط الأمعاء أمر شائع للغاية للإصابة بمرض الشلل الرعاش.

6- احتجاب الصوت: الشلل الرعاش نوع من الأمراض التى تؤثر على سير عمل الجهاز العصبى.

7- الدوخة أو الإغماء: من الأعراض الشائعة للغاية .

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