7 علامات تنذر بالشلل الرعاش

وقد ذكر تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى"، أن هناك بعض العلامات المبكرة التى تنذر بالإصابة بمرض الشلل الرعاش والتى تتضمن الآتى:

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يعد مرض الشلل الرعاش من الأمراض التى يصعب التعامل معها، إذ إن قسوة المرض تظهر بوضوح لدى من أصيبوا به.>1- الرعشة والارتجاف عند المصافحة: عادة الأشخاص الذين تهتز بعض أجزاء من أجسادهم دون سبب، معرضون للإصابة بمرض الشلل الرعاش.>2- انخفاض حاسة الشم: ووفقا للخبراء فإن انخفاض حاسة الشم واحدة من أكثر الأعراض الشائعة لهذا المرض.

3- قلة النوم: من العلامات الأخرى التى تنذر بالإصابة المبكرة بمرض الشلل الرعاش، ووفقا لبعض الدراسات فإن الأشخاص الذين يعانون من هذا المرض غالبا ما يواجهون مشكلة فى النوم مثل المشى أثناء النوم .

4- حدوث تغيير فى الكتابة اليدوية: إذا كنت تلاحظ تغييرا مفاجئا العادات المرتبطة بالكتابة اليدوية، فإن لديك واحدة من أكثر الأعراض شيوعا لهذا الاضطراب.

5- الإمساك: عدم انتظام نمط الأمعاء أمر شائع للغاية للإصابة بمرض الشلل الرعاش.

6- احتجاب الصوت: الشلل الرعاش نوع من الأمراض التى تؤثر على سير عمل الجهاز العصبى.

7- الدوخة أو الإغماء: من الأعراض الشائعة للغاية .

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