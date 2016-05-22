السيطرة على حريق محدود بمصنع سيراميك بالسويس

تمكنت قوات الحماية المدنية بالسويس من السيطرة على حريق محدود شب بمصنع للسيراميك بالمنطقة الصناعية ، وقام ضباط قسم عتاقة والدفاع المدني بإجراء المعاينة للحريق.

وكان اللواء مجدى عبد العال مدير أمن السويس، قد تلقى إخطارا من العميد محمد والي مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بنشوب حريق بمصنع للسيراميك بالمنطقة الصناعية بالأدبية التابعة لحي عتاقة ، حيث تبين أن الحريق شب في المصنع أثناء عملية تجفيف البلاط ، وأتى الحريق على كمية من البودرة المستخدمة في التصنيع.

وتم إخطار الدفاع المدني، والدفع بخمس سيارات ، وتمكن رجال الإطفاء من إخماد الحريق وإتمام أعمال التبريد دون وقوع إصابات من العمال بالمصنع أو رجال الإطفاء.

أ ش أ