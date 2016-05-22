اليوم..«السيسي» يفتتح توسعات «موبكو» بمجمع البرتوكيماويات في دمياط

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، توسعات مصنع موبكو بمجمع البتروكيماويات في محافظة دمياط.

ويسهم مصنع موبكو، في تعزيز منظومة الأسمدة، لسد الاحتياجات التي تتطلبها خطة التنمية الزراعية، فضلًا عن التوسع في الاستثمار الصناعي الذي تشهده مصر حاليًا.

ويهدف المشروع، لتنمية ورفع كفاءة صناعة البتروكيماويات، التي تُعد نموذجًا متميزًا في تعظيم القيمة المضافة للغاز الطبيعي، وتحقق عائدًا اقتصاديًا مرتفعًا من خلال إقامة العديد من المشروعات لصناعات بتروكيماوية يحتاجها السوق المحلي، وتصدر الفائض للخارج.

كما يفتتح الرئيس السيسي، المستشفى العسكري بمدينة دمياط الجديدة، ومتابعة أرض مشروع مدينة دمياط للأثاث.

ويرافق الرئيس خلال الزيارة، المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء، إضافةً إلى عدد من الصحفيين، والإعلاميين الشباب، ومجموعة من الطلاب الدارسين بالبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة.