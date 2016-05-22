أخبار عاجلة

الأخبار - الفاتيكان : زيارة البابا فرنسيس إلى مصر في موعدها يومي 28 و29 أبريل -
الأخبار - الطيب: ما حدث مخطط إجرامي مرسوم لضرب إستقرار مصر وزعزعة أمنها -
الأخبار - الحكومة 100 ألف جنيه تعويضا لشهداء حادثي كنيستي طنطا والإسكندرية -
الأخبار - مجلس النواب يؤجل إجتماعه بوزيري العدل والداخلية للاسبوع المقبل -
الأخبار - مجلس الوزراء يبدأ إجتماعه اليوم بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء تفجيري طنطا والإسكندرية -
الأخبار - بدء سريان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر -
الأخبار - تشييع جنازة العميد نجوى الحجار التي استشهدت أمس في حادث التفجير بالكنيسة المرقسية -
بالفيديو.. 6 استخدامات غير تقليدية للمكواة.. منها "تسخين السندوتشات" -
مجلس وزراء الداخلية العرب يدين الهجوم على كنيستين في طنطا والإسكندرية -
الأخبار - تشييع جثامين شهداء الكنيسة المرقسية بالإسكندرية في دير مارمينا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

الجيش الجزائري يقتل 6 متشددين خلال عملية تمشيط في منطقة البويرة

Google+ Print
الجيش الجزائري يقتل 6 متشددين خلال عملية تمشيط في منطقة البويرة الجيش الجزائري يقتل 6 متشددين خلال عملية تمشيط في منطقة البويرة

ارشيفية

قالت وزارة الدفاع الجزائرية، إن الجيش قتل 6 مقاتلين متشددين خلال عملية عسكرية كبيرة في منطقة غابات شرقي العاصمة.

وقال الجيش في بيان نشرته وكالة ألأنباء الجزائرية، إن الستة قتلوا خلال عملية تمشيط للجيش في غابة بعين ترك في منطقة البويرة، مضيفًا أنه قتل ثمانية مقاتلين وألقى القبض على تاسع خلال العملية التي بدأت يوم 17 مايو الجاري.

وقتل أكثر من 200 ألف شخص في الحرب الأهلية الجزائرية، التي خاضها المتشددون المسلحون ضد إلى أن تفاوض الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بشأن اتفاق عفو مع عدة جبهات للمقاتلين فيما بقي مقاتلون آخرون في الجبال.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الصناعات الكيماوية تطالب الحكومة بالانتهاء من وضع تشريع لإدارة المخلفات

الصناعات الكيماوية تطالب الحكومة بالانتهاء من وضع تشريع لإدارة المخلفات

الأخبار - الحكومة 100 ألف جنيه تعويضا لشهداء حادثي كنيستي طنطا والإسكندرية

الأخبار - الحكومة 100 ألف جنيه تعويضا لشهداء حادثي كنيستي طنطا والإسكندرية

الحكومة: صرف ١٠٠ ألف حنيه تعويض لكل متوفي في حادث تفجير الكنيستين

الحكومة: صرف ١٠٠ ألف حنيه تعويض لكل متوفي في حادث تفجير الكنيستين

بدء اجتماع الحكومة بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الكنيستين

بدء اجتماع الحكومة بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الكنيستين