الجيش الجزائري يقتل 6 متشددين خلال عملية تمشيط في منطقة البويرة

قالت وزارة الدفاع الجزائرية، إن الجيش قتل 6 مقاتلين متشددين خلال عملية عسكرية كبيرة في منطقة غابات شرقي العاصمة.

وقال الجيش في بيان نشرته وكالة ألأنباء الجزائرية، إن الستة قتلوا خلال عملية تمشيط للجيش في غابة بعين ترك في منطقة البويرة، مضيفًا أنه قتل ثمانية مقاتلين وألقى القبض على تاسع خلال العملية التي بدأت يوم 17 مايو الجاري.

وقتل أكثر من 200 ألف شخص في الحرب الأهلية الجزائرية، التي خاضها المتشددون المسلحون ضد الحكومة إلى أن تفاوض الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بشأن اتفاق عفو مع عدة جبهات للمقاتلين فيما بقي مقاتلون آخرون في الجبال.