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تشغيل وحدة جراحة المفاصل الصناعية فى مستشفى بورسعيد العام

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تشغيل وحدة جراحة المفاصل الصناعية فى مستشفى بورسعيد العام تشغيل وحدة جراحة المفاصل الصناعية فى مستشفى بورسعيد العام
قال الدكتور عادل تعيلب وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، بإنه تم افتتاح وحدة المفاصل الصناعية، بمستشفى بورسعيد العام.

وأضاف تعيلب لـ "اليوم السابع" أن وحدة جراحة المفاصل يشرف عليها طاقم من أساتذة جراحة العظام بجامعة المنصورة، وأنه تم إجراء عملتين لتغيير مفصل الحوض، مشيرا إلى أنه جارى التحضير لحالتين، أحدهما عملية بمفصل الحوض، والثانية بمفصل الركبة، وذلك لتخفيف المعاناة عن المرضى من عناء السفر للمحافظات المجاروة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، أن وحدة جراحة المفاصل تعتبر من ضمن منظومة التطوير بمديرية الشئون الصحية، لاستحداث الخدمات الطبية الجديدة التى لم تكن متوفرة بمستشفى بورسعيد العام.


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