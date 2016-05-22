أخبار عاجلة

الأخبار - الفاتيكان : زيارة البابا فرنسيس إلى مصر في موعدها يومي 28 و29 أبريل -
الأخبار - الطيب: ما حدث مخطط إجرامي مرسوم لضرب إستقرار مصر وزعزعة أمنها -
الأخبار - الحكومة 100 ألف جنيه تعويضا لشهداء حادثي كنيستي طنطا والإسكندرية -
الأخبار - مجلس النواب يؤجل إجتماعه بوزيري العدل والداخلية للاسبوع المقبل -
الأخبار - مجلس الوزراء يبدأ إجتماعه اليوم بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء تفجيري طنطا والإسكندرية -
الأخبار - بدء سريان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر -
الأخبار - تشييع جنازة العميد نجوى الحجار التي استشهدت أمس في حادث التفجير بالكنيسة المرقسية -
بالفيديو.. 6 استخدامات غير تقليدية للمكواة.. منها "تسخين السندوتشات" -
مجلس وزراء الداخلية العرب يدين الهجوم على كنيستين في طنطا والإسكندرية -
الأخبار - تشييع جثامين شهداء الكنيسة المرقسية بالإسكندرية في دير مارمينا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. "ثقافة أسوان" تطلق مشروعا لدمج أطفال النوبة وأسوان مسرحيا

Google+ Print
بالصور.. "ثقافة أسوان" تطلق مشروعا لدمج أطفال النوبة وأسوان مسرحيا بالصور.. "ثقافة أسوان" تطلق مشروعا لدمج أطفال النوبة وأسوان مسرحيا
أطلق المخرج محمد فؤاد، مشروع يهدف لدمج أطفال النوبة وأسوان مسرحياً، فى تجربة لأول مرة بمحافظة أسوان، فى إطار التعاون بين الإدارة العامة لثقافة الطفل بالهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الدكتور سيد خطاب، وفرع ثقافة أسوان برئاسة محمد إدريس.

وأكد محمد فؤاد أن أطفال النوبة يعانون كغيرهم من الأطفال الذين يعيشون فى الأقاليم التى تبعد عن العاصمة من نقص الخدمات سوء (اقتصادية – اجتماعية – تعليمية) وغيرها بسبب تهميش الحكومات المتعاقبة للنوبة، وأصبح الوضع الجيوسياسى، أى وضعها الجغرافى فى جنوب ، سبباً أساسياً فى تهميشها طوال هذه السنوات.

وأضاف فؤاد، فى بيان صحفى لفرع ثقافة أسوان، أن الاندماج هو بالأساس مجموعة من التفاعلات بين عناصر مختلفة داخل مجموعة ما وهو ما يؤدى إلى إحساسها بضرورة التماثل والانسجام فيما بينها بآليات وطرائق مختلفة ومتنوعة.

وأشار إلى محاولة دمج أطفال النوبة وأطفال أسوان ثقافيا وفنيا من خلال العرض المسرحى "بنت السيرك" تأليف أحمد زحام، فى محاولة لإعادة النظر في مستقبل التنوع الثقافى المصرى، وذلك لأن الاندماج يحيل على وضعية فرد أو جماعة أو شريحة اجتماعية فى تفاعل مع أفراد آخرين أو مجموعات أخرى تتقاسم معها نفس القيم والمعايير داخل المجتمعات التى تنتمى إليها، وكذلك بهدف إلقاء الضوء على تراث النوبة باعتباره جزءا أصيلا من الحضارة المصرية فى ظل الإهمال والتهميش الذى تعيشه المناطق الحدودية والنائية بمصر.

فعاليات المشروع (1)

فعاليات المشروع (2)

فعاليات المشروع (3)

فعاليات المشروع (4)

بالصور.. محافظ أسوان ومدير فرع ثقافتها يفتتحان معرضًا للفنون التشكيلية
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الأخبار - الفاتيكان : زيارة البابا فرنسيس إلى مصر في موعدها يومي 28 و29 أبريل

الأخبار - الفاتيكان : زيارة البابا فرنسيس إلى مصر في موعدها يومي 28 و29 أبريل

الأخبار - الطيب: ما حدث مخطط إجرامي مرسوم لضرب إستقرار مصر وزعزعة أمنها

الأخبار - الطيب: ما حدث مخطط إجرامي مرسوم لضرب إستقرار مصر وزعزعة أمنها

خبراء: إعلان حالة الطوارئ يعيد الاقتصاد المصري للخلف

خبراء: إعلان حالة الطوارئ يعيد الاقتصاد المصري للخلف

بابا الفاتيكان يزور مصر في موعده رغم «تفجيرات الكنائس»

بابا الفاتيكان يزور مصر في موعده رغم «تفجيرات الكنائس»