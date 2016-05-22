بالصور.. "ثقافة أسوان" تطلق مشروعا لدمج أطفال النوبة وأسوان مسرحيا

أطلق المخرج محمد فؤاد، مشروع يهدف لدمج أطفال النوبة وأسوان مسرحياً، فى تجربة لأول مرة بمحافظة أسوان، فى إطار التعاون بين الإدارة العامة لثقافة الطفل بالهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الدكتور سيد خطاب، وفرع ثقافة أسوان برئاسة محمد إدريس.

وأكد محمد فؤاد أن أطفال النوبة يعانون كغيرهم من الأطفال الذين يعيشون فى الأقاليم التى تبعد عن العاصمة من نقص الخدمات سوء (اقتصادية – اجتماعية – تعليمية) وغيرها بسبب تهميش الحكومات المتعاقبة للنوبة، وأصبح الوضع الجيوسياسى، أى وضعها الجغرافى فى جنوب مصر، سبباً أساسياً فى تهميشها طوال هذه السنوات.

وأضاف فؤاد، فى بيان صحفى لفرع ثقافة أسوان، أن الاندماج هو بالأساس مجموعة من التفاعلات بين عناصر مختلفة داخل مجموعة ما وهو ما يؤدى إلى إحساسها بضرورة التماثل والانسجام فيما بينها بآليات وطرائق مختلفة ومتنوعة.

وأشار إلى محاولة دمج أطفال النوبة وأطفال أسوان ثقافيا وفنيا من خلال العرض المسرحى "بنت السيرك" تأليف أحمد زحام، فى محاولة لإعادة النظر في مستقبل التنوع الثقافى المصرى، وذلك لأن الاندماج يحيل على وضعية فرد أو جماعة أو شريحة اجتماعية فى تفاعل مع أفراد آخرين أو مجموعات أخرى تتقاسم معها نفس القيم والمعايير داخل المجتمعات التى تنتمى إليها، وكذلك بهدف إلقاء الضوء على تراث النوبة باعتباره جزءا أصيلا من الحضارة المصرية فى ظل الإهمال والتهميش الذى تعيشه المناطق الحدودية والنائية بمصر.

بالصور.. محافظ أسوان ومدير فرع ثقافتها يفتتحان معرضًا للفنون التشكيلية

>