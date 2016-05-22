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مقتل 13 شخصا من "القاعدة" وجنديين بصفوف الجيش اليمنى فى اشتباكات بالمكلا

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مقتل 13 شخصا من "القاعدة" وجنديين بصفوف الجيش اليمنى فى اشتباكات بالمكلا مقتل 13 شخصا من "القاعدة" وجنديين بصفوف الجيش اليمنى فى اشتباكات بالمكلا
قامت قوات من المنطقة العسكرية الثانية فى محافظة حضرموت جنوب شرقى اليمن مدعومة بقوات التحالف العربى الليلة الماضية بعمليات مداهمات ضد عناصر تنظيم القاعدة فى مدينة المكلا عاصمة المحافظة.

وصرح اللواء أحمد سعيد بن بريك محافظ حضرموت بأن العمليات الاستباقية التى نفذتها قوات النخبة الحضرمية والتحالف العربى تمت بنجاح واستطاعت قتل 13 من العناصر الإرهابية وأسر 2 ، فيما قتل اثنان وأصيب 9 من قوات النخبة الحضرمية .

وقال المحافظ فى تصريح لموقع "حضارم نت" "إن العمليات الاستباقية تمت بتعاون الأهالى وهى رسالة واضحة بأن حضرموت ليست حاضنة للقاعدة وأخواتها" ، وأضاف " إن معركتنا ضد الإرهاب والتنظيمات الإرهابية مفتوحة ولن تتوقف إلا بانتهاء الإرهاب وعودة السلام".

كانت قوات النخبة قد حاصرت منزلا للإرهابيين فى حى المغتربين فى منطقة روكب فى المدخل الشرقى للمكلا بعد ورود معلومات بوجود قيادات كبيرة للقاعدة موجودة به .

يذكر أن القوات الإماراتية التابعة لقوات التحالف العربى فى حضرموت كانت قد قادت حملة الشهر الماضى تم فيها تحرير مدينة المكلا من عناصر تنظيم القاعدة وتقوم منذ ذلك الوقت بعمليات مداهمات للقبض على العناصر المتطرفة.
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