مقتل 4 يمنيين فى قصف الحوثيين لمواقع الجيش والمناطق السكنية بتعز

قتل 4 يمنيين بينهم 3 جنود فى القصف المستمر لمليشيات الحوثيين وصالح على مواقع قوات الجيش والمقاومة المؤيدة للشرعية والمناطق السكنية فى مدينة تعز.

وذكر المركز الإعلامى للمجلس العسكرى بتعز أن المليشيات قصفت طوال أمس مواقع الجيش ومناطق سكنية بالمدينة بالأسلحة الثقيلة مما أدى إلى مقتل 4 وإصابة 11 من قوات الجيش والمدنيين ووقعت انفجارات عنيفة هزت المدينة.

وأوضح المركز أن قوات الجيش والمقاومة صدت هجمات للمليشيات فى جبهات ثعبات وكلابة وحى الدعوة من المحور الشرقى للمدينة أثر محاولات لاختراق مواقع القوات.. كما شنت المليشيات هجوما على معسكر اللواء 35 مدرع بالمطار القديم بعد قصف الموقع بالأسلحة المتوسطة والثقيلة وتصدى أفراد الجيش والمقاومة للهجوم ما أدى إلى تراجع عناصر المليشيات.

من ناحية أخرى قال مصدر أمنى بمدينة الحوطة عاصمة محافظة لحج جنوبى اليمن أن قوات الجيش، والأمن اعتقلت قيادات من تنظيم القاعدة إثر عملية مداهمة نفذتها قوة مشتركة.

وأوضح المصدر ـ فى تصريح لصحيفة (عدن الغد) الأحد، أن القوة تمكنت مساء أمس من إلقاء القبض على عدة قيادات من التنظيم بينهم محسن سرور (أحد أبرز قيادات التنظيم فى لحج)، وتم نقلهم إلى أحد مراكز الاعتقال للتحقيق معهم.

وأشار إلى أن محسن سرور تتهمه سلطات الأمن بالمشاركة فى عمليات ضد قوات الجيش فى أبين وشبوة، كما أنه يشرف على أحد المعسكرات التدريبية فى بيت عياض بمدينة الحوطة وجند عددا كبيرا من أبنائها لصالح التنظيم.

وذكرت الصحيفة أن طائرات تابعة لقوات التحالف العربى قد قصفت منزل سرور فى أواخر شهر مارس الماضى فى منطقة المحلة جنوبى مدينة الحوطة.