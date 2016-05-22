مواصلة البحث عن طفل مفقود في الشارقة

تتواصل جهود البحث عن الطفل عبيدة ابراهيم عمرو 7 سنوات حيث فُقد من أمام منزله في المنطقة الصناعية العاشرة الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الخميس الماضي.

وقال أحد المقربين من ذوي الطفل "إنهم سجلوا بلاغاً في مركز الشرطة لمساعدتهم في البحث عن الطفل"، مضيفاً أنهم بحثوا في كافة المستشفيات والمراكز الصحية ومراكز الشرطة لعل أحدا قدم بلاغا يفيد بعثوره على طفل لكن للآن لم يتم الوصول لأي شيء.

وأكد أن ذوي الطفل في حالة يرثى لها مطالباً من لديه معلومات بتبليغ الشرطة فورا.

وكانت آخر مرة شوهد فيها الطفل يلعب أمام محل الكراج الذي يملكه والده في المنطقة الصناعية التي يقع فيها بيته أيضا.