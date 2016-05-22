كيف تسعفين مولودك من الاختناق

الخميس 19-05-2016 19:03
حالة ذعر تنتابك عنما يختنق مولودك. لا ترتبكي واتبعي الخطوات التالية الموجودة في هذا الفيديو:
- أول ملاحظة هو عدم قدرة المولود على التنفس، البكاء والسعال.
- قومي بالنظر داخل فمه للبحث عن وجود أي مسبب للاختناق.
- تجنبي وضع الأصبع في الفم كي لا يتم دفع الأداة أكثر للداخل.
- ضعي المولود في حضنك واقلبيه على بطنه مسندة رقبته ورأسه بيدك.
- مستخدمة يدك الأخرى، اضربي براحة كفك ضربات خفيفة لا تزيد عن خمس ضربات.
- إن لم تنجحي في هذه العملية، اقلبي المولود على ظهره وتأكدي من دعم رأسه ورقبته بيدك.
- باستخدام إصبعان من يدك وعلى خط مواز مباشرة لمنطقة الإبط، في منتصف الصدر قومي بالضغط لعدة مرات لا تتجاوز الخمسة.
- كرري هتان العمليتان ثلاث مرات إلى أن تصل اليك سيارة الإسعاف في حال عدم وصولك إلى نتيجة.
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