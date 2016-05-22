كيف تسعفين مولودك من الاختناق

حالة ذعر تنتابك عنما يختنق مولودك. لا ترتبكي واتبعي الخطوات التالية الموجودة في هذا الفيديو:

- أول ملاحظة هو عدم قدرة المولود على التنفس، البكاء والسعال.

- قومي بالنظر داخل فمه للبحث عن وجود أي مسبب للاختناق.

- تجنبي وضع الأصبع في الفم كي لا يتم دفع الأداة أكثر للداخل.

- ضعي المولود في حضنك واقلبيه على بطنه مسندة رقبته ورأسه بيدك.

- مستخدمة يدك الأخرى، اضربي براحة كفك ضربات خفيفة لا تزيد عن خمس ضربات.

- إن لم تنجحي في هذه العملية، اقلبي المولود على ظهره وتأكدي من دعم رأسه ورقبته بيدك.

- باستخدام إصبعان من يدك وعلى خط مواز مباشرة لمنطقة الإبط، في منتصف الصدر قومي بالضغط لعدة مرات لا تتجاوز الخمسة.

- كرري هتان العمليتان ثلاث مرات إلى أن تصل اليك سيارة الإسعاف في حال عدم وصولك إلى نتيجة.

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