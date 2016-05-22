متلازمة الانحلال اليوريمي .. مرض جديد يصيب الأطفال!

يشكل مرض متلازمة الانحلال اليوريمي غير النمطية، حيرة للكثير من الأمهات والسبب أن علاماته لا تقتصر عليه، يوضح لك الدكتور فيصل الكندري، اختصاصي واستشاري أطفال، مؤشرات هذا المرض وكيفية علاجه.

ما هو؟

هو مرض وراثي نادر ومزمن. وينتج عن خلل وزيادة النشاط في الجهاز المناعي، والذي يتسبب في تلف في الأوعية الدموية وتشكّل جلطات الدم في مختلف أنحاء الجسم.

أعراضه

o الإسهال، آلام البطن، الغثيان، التقيؤ.

o تراجع في وظائف الكلى أو الفشل الكلوي.

o الشعور بالارتباك والصداع وحدوث النوبات.

o ضيق التنفس، وتغير لون البول الطفل.

o الشحوب (الأنيميا).

تأخر العلاج

قد يسبب تأخر العلاج خللاً في وظائف بعض أعضاء الجسم. فالمرض مزمن إلا أنه قابل للعلاج، كما يمكن التحكم بأعراضه.

المضاعفات

اختلال في وظائف الكلى والفشل الكلوي، وهي من أكثر علامات المرض شيوعاً، مشاكل تتعلق بالقلب والأوعية الدموية: مثل ضعف القلب وأيضاً تضرر أعضاء أخرى في الجسم.

الاشتباه به

لندرة هذا المرض، عادة ما تتشابه عوارضه مع أمراض أخرى. حيث تثبت الفحوصات المخبرية تدهوراً في وظائف الكلى، بالإضافة إلى نقص الصفائح الدموية والكريات الدم الحمراء، وأيضاً وجود دلالات أخرى لتكسر الدم.

تقييم سريري

يقوم طبيب الأطفال العام بتحويل الطفل المشتبه بإصابته بعد نتائج الفحوصات المخبرية على أخصائي أمراض الكلى لدى الأطفال. وفي حال ترك دون علاج فسيصاب بالفشل الكلوي، أو تراجع في وظائف أعضاء حيوية في الجسم، وقد يتسبب في الوفاة.

دور الأبوين

المرض مزمن، وقد يصيب أكثر من شخص في نفس العائلة. لذا فإن معرفة التاريخ المرضي للعائلة، وإخبار الطبيب المعالج بوجود حالات مشابهة فيها يسهل عملية التشخيص. وأيضاً توفير العلاج المناسب في المراحل الأولى للمرض يساعد في علاجه.

مدى الحياة

تختلف مدة العلاج بحسب الحالة أو مرحلة كشف المرض:

1. في المراحل الأولى للمرض (خلال أول يومين أو أسبوع): نتبع علاجاً عادياً دون الدخول إلى المستشفى.

2. أما في المراحل المتقدمة، فنتبع علاجاً قليل القساوة، يتضمن دخول المستشفى، غسيل الكلى.