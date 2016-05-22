احذري الضفيرة وذيل الحصان لشعر طفلتك

فلسطين_ سيدتي نت

مما تعارفنا عليه كأمهات أن نصفف شعر الصغيرة على شكل ضفيرة معقوصة أو على شكل ذيل حصان، والهدف من ذلك هو جمع شعرها بحيث لا يبدو منكوشاً، كما أن من طرق التفاخر والتغزل بشعر البنت قديماً وحديثاً وصف ضفيرته أو وصف ذيله الذي يصل لأسفل ظهرها.

وعلى ذلك ورغم أن "الاستايل" يكون جميلاً ومحبباً إلا أن الدكتور إيهاب الإمام أخصائي الأطفال يلفت نظر الأمهات لمخاطر الضفيرة وذيل الحصان كالتالي:

• تمشيط شعر الطفلة في اتجاه واحد عموماً يشكل خطراً على الشعر ويعرضه للتقصف في هذه المنطقة.

• الاستمرار في تمشيط الشعر وشده في مكان معين يعني أن تلتهب بصيلة الشعر ويضعف ويبدأ في التساقط.

• حين يتساقط الشعر في تلك المنطقة ينشأ ما يعرف بالثعلبة أو صلع الشد حيث لا ينمو الشعر في ذلك المكان بعد ذلك.

• تنشأ هذه الحالة مع استمرار تمشيط الشعر وشده لمدة طويلة كـ

"استايل" معتمد لشعر البنت.

• للتخلص من هذه الحالة يجب ترك الشعر بدون ربط.

• لا يعني أن يبقى شعر الطفله منكوشاً أن هذا إهمالا من الأم لأن صحة شعر رأس الطفلة أهم.

• استخدام المشط الواسع الأسنان أفضل في تمشيط الشعر.

• عدم استخدام الزيوت على شعرها في السنة الأولى بتاتاً.

• الزيوت التي تستخدم للعناية بشعرها بعد سن السنة هي زيت اللوز وزيت جوز الهند.

• أفضل أنواع الزيوت هو زيت الزيتون، ولكن لا يبقى على شعر الصغيرة مدة طويلة لأن تعرضه لحرارة الشمس يؤدي لتقصف الشعر فيوضع على الشعر لمدة أربع ساعات ثم يغسل الشعر بالشامبو المناسب.

والآن عزيزتي الأم هل تقررين الاستغناء عن الضفيرة المشدودة والضفيرة المربوطة بـ "فيونكة" مزركشة أم تستمرين بالإعجاب بهذا الستايل دون الاهتمام بصحة شعر صغيرتك خصوصاً.