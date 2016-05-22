بدء التصويت في الانتخابات البرلمانية في قبرص

توجه الناخبون في قبرص، اليوم الأحد، إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية التي تشهدها البلاد، ومن المتوقع أن تشهد مشاركة ضعيفة نتيجة فضائح فساد في الجزيرة القبرصية المقسومة.

وذكرت شبكة “يورونيوز” الأوروبية أن 540 ألف شخص لهم حق التصويت في هذه الانتخابات لاختيار 56 نائبا في مجلس النواب القبرصي الذي يسيطر عليه حاليا اليمين الداعم للرئيس نيكوس أناستاسيادس المنتخب في 2013.

وكرس الحزبان الرئيسيان “ديسي” اليميني و”أكيل” الشيوعي الجزء الأكبر من الحملة الانتخابية لمحاولة إقناع الناخبين بالتوجه إلى الصناديق خشية أن تستفيد الأحزاب الصغيرة من ضعف المشاركة التي قد تزيد من انقسام الساحة السياسية.

ومن المتوقع ألا تؤثر نتائج الانتخابات على المفاوضات لإعادة توحيد الجزيرة والتي استؤنفت في عام 2015 بدعم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.

يشار إلى أن قبرص مقسومة منذ احتلت تركيا شمال الجزيرة في 1974..ولا تسيطر جمهورية قبرص المعترف بها دوليا إلا على القسم الجنوبي من الجزيرة في حين تدير الشطر الشمالي “جمهورية شمال قبرص التركية” التي لا تعترف بها إلا أنقرة.

أ ش أ