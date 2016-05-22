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"الصحة":وضع مرضى الأورام بمظلة التأمين الصحى يتيح علاجهم بالأدوية الجديدة

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"الصحة":وضع مرضى الأورام بمظلة التأمين الصحى يتيح علاجهم بالأدوية الجديدة "الصحة":وضع مرضى الأورام بمظلة التأمين الصحى يتيح علاجهم بالأدوية الجديدة

>أكد الدكتور حسين خالد عضو اللجنة القومية للأورام بوزارة الصحة، أن تطبيق نظام التأمين الصحى على مرضى الأورام يرفع نسب علاجهم بالأدوية الجديدة التى تتميز بارتفاع أسعارها.

وقال الدكتور حسين خالد عضو اللجنة القومية للأورام بوزارة الصحة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المرضى المصريين يعالجون فى معاهد الأورام وفقاً للبروتوكولات العلاجية العالمية.

وأضاف الدكتور حسين خالد عضو اللجنة القومية للأورام بوزارة الصحة، أن الوزارة تدرس إنشاء مصنع لإنتاج أدوية الأورام لسد العجز فى الأدوية بالأسواق، مشيراً إلى أن نقص الدولار تسبب فى عدم توفر الأدوية بالأسواق وخاصة أدوية الأورام.

ومن جانبه، قال الدكتور شريف راشد عضو رابطة مصنعى الدواء، أن تدرس بشكل جدى حالياً حل أزمة نقص أدوية الأورام، مشيراً إلى أن هناك تعاون وشيك مع بعض الشركات العالمية لتصنيع ادوية الأورام محلياً، خاصة أن ستدخل مجال تصنيع المواد الخام الدوائية خلال الفترة المقبلة.


>- "الصحة" تضع خطة لمواجهة ارتفاع الإصابة بالسرطان حتى2050..حسين خالد:تطبيق التأمين الصحى يوفر الأدوية الجديدة.. ويؤكد:العلاج المناعى يرفع الشفاء لـ66%.. وعضو باللجنة: ربط 11مركزا لعلاج الأورام إلكترونيا
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