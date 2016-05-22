الأمن العام يضبط 22 ألف هارب من أحكام و68 قطعة سلاح خلال 24 ساعة

وجه اللواء السيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية مدير الأمن العام حملات أمنية استهدفت الخارجين عن القانون وحائزى السلاح والمخدرات والمطلوبين لتنفيذ الأحكام.

وأسفرت الحملات الأمنية التى استهدفت جميع محافظات الجمهورية لمدة 24 ساعة، عن ضبط 22 ألف هارب من أحكام متنوعة، بينهم 12 مطلوبين فى مؤبد، و68 قطعة سلاح نارى، و212 قضية مخدرات، و5 تشكيلات عصابية، وتم إعادة 12 سيارة مسروقة.

ضبط 378 قطعة سلاح و251 قضية مخدرات و81 هاربا من أحكام

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