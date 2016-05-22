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الإسكان: 351 منطقة غير آمنة بمصر.. وتكلفة تطويرها يحتاج 20 مليار جنيه

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الإسكان: 351 منطقة غير آمنة بمصر.. وتكلفة تطويرها يحتاج 20 مليار جنيه الإسكان: 351 منطقة غير آمنة بمصر.. وتكلفة تطويرها يحتاج 20 مليار جنيه
قال الدكتور أحمد عادل درويش نائب وزير الإسكان للتطوير الحضرى إن عدد المناطق غير الآمنة بكافة المحافظات فى يصل لـ351 منطقة يحتل المقدمة فيها إقليم القاهرة الكبرى بنحو 103 منطقة، ويسكن بهما حوالى 850 ألف نسمة، وذلك طبقاً لإحصائيات عام 2013.

وأضاف درويش فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن التكلفة التقديرية لتطوير هذه المناطق تبلغ 14 مليار جنيه، ولكن أتوقع أن تصل لـ20 مليار جنيه نتيجة للزيادة الأخيرة فى مواد البناء بعد ارتفاع .

وأكد نائب وزير الإسكان، أن الرئيس السيسى اقترح فرض رسوم على بيع الأراضى لصالح صندوق تطوير العشوائيات ومن المتوقع أن تصل لـ2% من إجمالى الأراضى التى يتم بيعها، بالإضافة لنسبة الــ25% من حصيلة الضرائب العقارية، مضيفاً "نحن نعمل حالياً على تحسين الصورة أمام المنظمات الدولية للحصول على قروض ومنح لتطوير العشوائيات".

وأشار درويش إلى أن هناك 3 أنواع للعشوائيات، يأتى فى مقدمتها المناطق غير الآمنة، ثم المناطق غير المخططة، ثم الأسواق العشوائية، ووضعنا 8 معايير جديدة لتصنيف المناطق العشوائية يأتى فى مقدمتها مدى الخطورة، ثم نسبة الفقر، ثم الصرف الصحى، وتوافر الخدمات مثل المدارس والمستشفيات، ومستوى الخدمات، وخلافة، وسيتم وضع خطة منفصلة لكل منطقة تتضمن ميزانية، وجدول زمنى.


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