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الأرصاد: ارتفاع جديد فى الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 38 درجة

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الأرصاد: ارتفاع جديد فى الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 38 درجة الأرصاد: ارتفاع جديد فى الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 38 درجة
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يبدأ ارتفاع جديد فى الحرارة ، اليوم الأحد ، ليسود طقس حار على السواحل الشمالية الشرقية شديد الحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى جنوب الصعيد لطيف على السواحل الغربية نهارا مائل للبرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على غرب البلاد قد تمتد إلى مناطق من الوجه البحرى والقاهرة، والرياح أغلبها شمالية غربية نشطة على معظم الأنحاء.

بالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيهما ما بين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن :
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الصغرى العظمى
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>القاهرة 23 38
>الإسكندرية 20 25
>مطروح 19 24
>بورسعيد 20 32
>دمياط 20 32
>بلطيم 18 26
>الإسماعيلية 22 39
>السويس 22 39
>العريش 17 36
>نخل 15 37
>طابا 15 36
>الطور 21 35
>مرسى علم 26 38
>الغردقة 25 39
>شرم الشيخ 26 38
>رفح 16 35
>كاترين 16 30
>سيوة 23 31
>المنيا 20 41
>الفيوم 21 41
>رأس سدر 20 34
>أبوسمبل 23 43
>وسط الدلتا 23 38
>أسيوط 20 42
>سوهاج 20 42
>الأقصر 21 43
>أسوان 24 44
>شلاتين 21 38
>حلايب 23 35
>الوادى الجديد 22 42
>قنا 21 43
>نويبع 25 35
>السلوم 21 25

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