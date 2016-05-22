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برلماني يتقدم ببيان عاجل لرئيس الوزراء بشأن حجم التعديات على أراضي الدولة

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برلماني يتقدم ببيان عاجل لرئيس الوزراء بشأن حجم التعديات على أراضي الدولة برلماني يتقدم ببيان عاجل لرئيس الوزراء بشأن حجم التعديات على أراضي الدولة

المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب المستقل – أرشيفية

تقدم المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب المستقل، بيانًا عاجلًا لرئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل.

وجاء البيان، بشأن ما تردد عن أن حجم التعديات على الأراضي الزراعية، قد بلغ منذ بداية عام 2011م، مليونًا، و650 ألف حالة، بإجمالي 67 ألفًا و200 فدان.

وأضاف البيان، أن 80% من حجم هذه التعديات ينحصر في 10 محافظات.

وتساءل “مسعود”، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأحد، عن الإجراءات التي اتخذتها حتى الآن في ملف استرداد أراضي الدولة، وهل هناك تعاون بين الحكومة ولجنة استرداد الأراضي التي شكلها الرئيس
> عبد الفتاح برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات الاستراتيجية والقومية.

وطالب النائب بردٍ عاجل من رئيس الوزراء، يوضح ما اتخذته الحكومة من إجراءات لاسترداد أراضي الدولة من كل من قاموا بالاستيلاء عليها من البلطجية “ومافيا أراضي الدولة”.

 

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