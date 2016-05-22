نسمة محجوب تتسلم جائزة «صاحبة السعادة» للمواهب الشابة..وكمال: مستمرون كل عام

تسلمت الفنانة الشابة نسمة محجوب، جائزة “صاحبة السعادة” لدعم المواهب الشابة في حفل توزيع جوائز “الميما”، التي أُقيمت أمس السبت، بأحد الفنادق الكُبرى بمصر الجديدة.

وسلم الجائزة عمرو كمال، مدير عام ( ليوميديا)، وهي الشركة المنتجة لبرنامج “صاحبة السعادة”، الذي تقدمه الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس، والمذاع على فضائية “سي بي سي”.

وقال عمرو كمال، إنه” تقرر تطوير الجائزة، وتوسيع نطاقها، واستمرار تقديمها كل عام باختيار أفضل المواهب الفنية الشابة التي تكون قد ظهرت من خلال برنامج صاحبة السعادة”.

وأضاف أن الجائزة تأتي في إطار حرص البرنامج على دعم، وتشجيع المواهب الشابة، للتأكيد على دور المؤسسة التنموية التي يجرى الإعداد لها حاليًا، وتحمل اسم “مؤسسة صاحبة السعادة”.

ومن المقرر أن تقوم المؤسسة بتنظيم العديد من الأنشطة الثقافية والفنية الهادفة، والتي سيكون لها عظيم الأثر في خدمة المجتمع، “بحسب قوله”.