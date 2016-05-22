أمين الطائف يتفقد 13 مشروعاً للطرق والسيول

وقف أمين الطائف م. محمد بن عبدالرحمن المخرج ،على سير العمل في 13 مشروعاً بلدياً جار تنفيذها في عدد من المواقع بأرجاء المحافظة، شملت مشروعات درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار بحي أم العراد، الشهداء الجنوبية "شارع التلفزيون"، شارع الخمسين، طريق الملك خالد "الجال"، طريق الجنوب، كما قام بجولة على أعمال القطوعات الصخرية، والحمايات والتوصيلات بطريق الملك عبدالله، وتوسعة وتطوير طريق الملك خالد، والأعمال الجارية حتى دوار السحيلي والمواقع المحيطة.

وشدد أمين الطائف على تسريع وتيرة العمل في المشروعات الجارية استعداداً للكثافة المرورية التي ستشهدها الطائف في الأيام المقبلة مع دخول الموسم السياحي، وإلزام المقاولين والشركات بدعم فرق العمل في كافة المواقع، والاستفادة من الفترة المتبقية لإقفال المراحل الجارية، بما يحقق الأهداف المنشودة للمشروعات البلدية.

كما استمع م. المخرج من مقاولي المشروعات إلى شرح مفصل لسير العمل والمراحل المنجزة والأخرى المتبقية، كما أطلع على بعض الملاحظات وجرى اتخاذ اللازم بشأنها، بما يساعد المقاولين على سرعة الإنجاز، ووقف على اعمال سفلتة عدد من المواقع بعد انجاز عبارات تصريف مياه السيول، ونقل فرق العمل الى مواقع اخرى لانجاز المراحل المتبقية والاستفادة من المشروعات المنتهية.