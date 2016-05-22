مقتل وزير سابق فى مواجهات مع تنظيم داعش الإرهابى وسط ليبيا

قتل وزير العمل السابق فى حكومة على زيدان "محمد سوالم" إثر مواجهات بين قوات غرفة عمليات البنيان المرصوص التابعة للمجلس الرئاسى لحكومة الوفاق وتنظيم داعش الإرهابي، دون معرفة تفاصيل أكثر.

وقال أحد قيادات غرفة عمليات المجلس الرئاسى العسكرى العقيد محمد الزادمة، إن قوّات عملية البنيان المرصوص تقدّمت من الجفرة واشتبكت مع عناصر التّنظيم الإرهابى عند بوابة البغلة، مما أدّى إلى مقتل شخص وإصابة آخر من قوات العملية.

وبحسب وكالة واس، تحدثت أنباء واردة من مدينة مصراتة عن وقوع اشتباكات عند مفترق البغلة جنوب بوابة أبوقرين بين كتائب مصراتة وعناصر التنظيم الإرهابي.

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