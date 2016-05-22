تأهيل عدد من الطرق الحيوية

قامت إدارة الصيانة والتشغيل ببلدية محافظة الخبر خلال العام الماضي، بتأهيل العديد من الشوارع في مختلف أحياء المدينة، وذلك ضمن أعمال الصيانة الدورية التي تتم بهدف رفع كفاءة الشوارع بالمحافظة، وزيادة العمر الافتراضي لها، وزيادة درجة الأمان للمركبات، بالإضافة إلى المحافظة على مظهر المدينة.

وأشار م. عصام الملا رئيس بلدية الخبر في اتصال مع "الرياض"، إلى أن الشوارع التي شملتها عمليات الصيانة من كشط وسفلته للأرصفة والدهانات في الخبر الشمالية هي شارع الأمير تركي "الجزء الواقع ما بين تقاطع طريق الامير فيصل بن فهد حتى طريق الملك سلمان"، وطريق الملك فهد، وشارع الملك عبدالله، شارع الأمير سلطان، شارع الأمير مشعل، شارع الأمير بدر، شارع الأمير طلال، شارع 11، شارع 12، شارع 18، شارع 19، شارع 20، كما تم صيانة عدد من الشوارع بحي قرطبة شملت تأهيل شارع الامام النووي، شارع الامام الشوكاني، شارع موسى بن نصير، طريق الأمير سلطان بن فهد من تقاطعه مع شارع النووي حتى طريق الملك فهد، اضافة الى عدة طرق رابطة بالمنطقة.

وأضاف م. الملا بأن ادارة الصيانة والتشغيل قامت بعمل ترقيعات فورية بجميع الأحياء تقدر مساحتها 32000 م2، وأيضا صيانة الأرصفة في عدد من الأحياء منها حي الراكة الجنوبية، حي العقربية، حي الجسر، حي الثقبة، حي الخزامى، حي الخبر الشمالية، حي الإسكان، مؤكداً أن ادارته ماضيه قدما هذا العام في صيانة باقي الاحياء بمدينة الخبر للرفع من كفاءة الطرق.