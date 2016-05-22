الركبان لـ «الرياض»: على المدرسة نصح الطالب المريض ألا يدخل الاختبار ودخول البديل مع الدور الثاني

أيمن الركبان

أكدت الادارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض أن المعلم هو المسؤول عن رصد نتائج التقويم المستمر والدرجات في البرنامج الحاسوبي المعتمد من الوزارة "نظام نور"، وذلك من واقع كشوف الدرجات وفقا للتنظيمات الوزارة ولقائد/ة المدرسة تكليف مسؤول/ة عن إدخال الدرجات لجميع المواد، وحددت آخر موعد لإغلاق الدرجات الدور الأول 22/8/1437 هـ وإغلاق الدرجات للدور الثاني 4/9/1437هـ.

وأشار مدير الاختبارات والقبول أيمن بن محمد الركبان، إلى أن تدقيق درجات الطلاب يتم من خلال الكشوف المصدرة من نظام نور ومطابقتها مع أوراق الإجابات، وتسند مهمة المطابقة للجنة التدقيق بالمدرسة ولا يكتفي بمعلم المادة فقط، ويتم طباعة المسودات للمراجعة النهائية قبل إغلاق الدرجات ثم طباعة المبيضات والشهادات.

وحذر الركبان قائلاً "لا يجوز إعادة اختبار نهاية الفصل لأي طالب او طالبة دخل الاختبار مهما كانت الأسباب"، داعياً إلى تقديم الاستشارة المناسبة للطلاب الذين يعانون من ظرف صحي قبل دخولهم الاختبار بعدم دخوله وتأجيله للدور الثاني أو بديله ما لم يكونوا متأكدين من قدرتهم على أدائه وتحمل مسؤولية ذلك.

وأضاف "أن الغائبين بأعذار مقبولة فيجرى لهم الاختبارات البديلة للغائبين/ الغائبات وهي من صلاحيات قائد/ة المدرسة دون الحاجة لموافقة إدارة الاختبارات والقبول"، مهيباً بالمدارس إلى حصر الطلاب المكملين والمكملات في الدور الأول بعد إغلاق الدور الأول وتجهيز الكشوف، وإضافة الجداول الخاصة بالدور الثاني في نظام نور، وتبليغ الطلاب والطالبات المكملين بمواد الاختبار وتسليمهم إشعارات الإكمال والجداول قبل بداية اختبارات الدور الثاني وتوقيعهم بالعلم.