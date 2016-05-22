مدير جامعة سطام يتسلم إصدارات عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين

قدم عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز د. مشرف الزهراني عدداً من إصدارات العمادة لمدير الجامعة د. عبدالرحمن العاصمي.

وقال د. الزهراني إن الإصدارات التي قدمت لمدير الجامعة هي ( التقرير السنوي للعمادة ) الذي يشتمل على نبذة عن العمادة وإداراتها، وهيكلها التنظيمي الجديد، وعلى معلومات وإحصائيات ومؤشرات بيانية وأنشطة ومنجزات تحققت خلال عام التقرير.

وأضاف د. الزهراني أنه أيضاً تم تسليم مدير الجامعة "الإصدار الثاني من مدونة الميثاق الأخلاقي "التي تمثل مجموعة من القيم والأخلاقيات العليا التي توجه وتضبط الممارسة المهنية والسلوكية التي تسعى الجامعة إلى انتاجها وتخلق منسوبيها بها داخل الجامعة.

وبين عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس أنه تم تسليم مدير الجامعة النسخة الجديدة من ( مدونة التوظيف ) والتي تمثل إضافة جديدة في المسيرة وإضافة توثيقية تحقق جانباً من التكامل والوضوح الذي ترنو إليها الجامعة،إضافة لكون المدونة أعدت في ضوء التوصيف الوظيفي الصادر من وزارة الخدمة المدنية حيث جاءت محددة بالاختصاصات والوظائف المتاحة للجامعة، والغاية من ذلك تنوير الشرائح المجتمعية المستفيدة من الجامعة سواء أكانوا من منسوبيها أو من الراغبين في الانتساب إليها، وتعريفهم الوظائف مع ضوابطها وموصفاتها، وفي ذلك توفير للوقت، وتجويد للعمل، وترشيد للجهود، الأمر الذي من شأنه وإنجاز المعاملات بالسرعة الممكنة، والكيفية اللائقة قدر الإمكان.

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