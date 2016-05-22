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الموارد البشرية: دوام رمضان من 9 صباحا إلى 2 ظهراً

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الموارد البشرية: دوام رمضان من 9 صباحا إلى 2 ظهراً الموارد البشرية: دوام رمضان من 9 صباحا إلى 2 ظهراً

أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية تعميما بشأن تحديد ساعات عمل الموظفين في الوزارات والهيئات الاتحادية خلال شهر رمضان المبارك لعام 1437هجرية.

وأوضح التعميم - رقم / 17 / لسنة 2016 - أن العمل الرسمي للوزارات والجهات الاتحادية خلال شهر رمضان المبارك يبدأ من التاسعة صباحا وينتهي عند الساعة الثانية بعد الظهر وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء رقم / 13 / لسنة 2012 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم / 11 / لسنة 2008 حول الموارد البشرية في الاتحادية وتعديلاته وعلى نص الفقرة الثانية بالمادة رقم/ 100 / من اللائحة.

وبهذه المناسبة رفعت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، سائلة الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة عليهم بموفور الصحة والعافية .. كما هنأت شعب دولة الإمارات العربية المتحدة والأمة العربية والإسلامية بهذه المناسبة.

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