بالفيديو.. نائب رئيس جهاز العاشر: التنمية ليست مبانى فقط وسنسير قوافل طبية

أكد الكميائى أحمد عبد المولى نائب رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان للتنمية والبيئة، حرصة على المشاركة بنفسه فى القوافل الطبية المجانية التى ينظمها مجلس الأمناء بالتنسيق مع جهاز العاشر، قائلا "دورنا مش بناء وحدات سكنية فقط لأن التنمية ليست مبانى وانما نحن حريصون على المشاركة فى تنمية البشر وتقديم الخدمات المجتمعية لهم إضافة إلى المعارض ومبادرات الشباب للنظافة العامة للمشاركة فى تقديم الخدمة الحكومية للمواطن، وأن تنمية المبانى جزء بسيط من دور جهاز العاشر من رمضان".

وأوضح عبد المولى فى تصريحات خاصة لليوم السابع على هامش القافلة الطبية التى نظمها مجلس أمناء المدينة تحت رعاية الدكتور محمد حلمى رئيس المجلس، أنه لا يوجد خدمة مجانية مناسبة لمدينة العاشر من رمضان، وأن دور الجهاز ليس فقط تنمية المبانى، مضيفا، أن أى عمل فى تنمية مدينة العاشر وأداء الخدمة لا بد من التواجد فيه، وحرصى على المشاركة لأن هذا يعطى للقائمين على تنظيم القافلة دفعه لتقديم خدمة مميزه خاصة مع أدراكهم أن الجهاز يساندهم ويدعمهم فيما يطلبون لصالح تحقيق تنمية حقيقة فى العاشر من رمضان سواء مع القطاع الخاص او مؤسسات المجتمع المدنى

>وأضاف عبد المولى، قائلا " أن مدينة صناعية كمدينة العاشر من رمضان تحتاج الكثير من الخدمات الطبية، مشيرا إلى أنه تم الحصول على موافقة وزارة الصحة على انشاء مستشفى عام بنظام نقل الاصول وجارى العرض على السلطة المختصة بهيئة المجتمعات العمرانية للبدء فى تنفيذ الموافقة حيث أن الهيئة ستقوم ببنائها وستكون بها كافة التخصصات وستعطيها لوزارة الصحة لتشغيلها بسعة لا تقل عن 175 سرير، وبها قسم للعناية المركزة".

وأشار عبد المولى انه خلال الفترة المقبلة سيتم افتتاح مركز للحروق وبنك دم لخدمة عمال وأهالى العاشر والمبنى منتهى وجارى تجهيزه مع توفير 6 اسرة للحالات الحرجة، لأن مدينة صناعية كالعاشر تحتاج هذا النوع من الخدمات مضيفا أن بنك الدم سيخدم كافة المستشفيات الموجودة بالمدينة وجارى حل أزمة مستشفى التأمين الصحى ومع نهاية عام 2016 تكون حلت أزمة المنظومة الصحية بالعاشر.

جدير بالذكر أنه استقبلت القافلة الطبية المجانية الرابعة التى نظمها مجلس أمناء مدينة العاشر من رمضان برئاسة الدكتور محمد حلمى بالتعاون مع مستشفى الهلال الاخضر، أكثر من 300 مريض من سكان منطقة ابنى بيتك ومساكن عثمان، ومجاورات الثلاثين وقلب المدينة، تحت توفير اكثر من 3 شركات أدوية لكافة الادوية المطلوبة ، وشارك فيها أكثر من 30 طبيب فى 15 عيادة للكشف داخل مقر المستشفى تحت اشراف الدكتور زكريا عبد العظيم مدير المستشفى.

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